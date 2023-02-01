Красноярский «Енисей» сообщил об отмене матча с «Оцелулом» по требованию Федерации футбола Румынии

Матч «Енисея» с румынской командой «Оцелул» в турецкой Анталье не состоялся. Он был отменен за час до начала, говорится в сообщении, размещенном в аккаунте красноярского футбольного клуба в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе футбольной федерации Румынии»,– говорится в сообщении.

Директор и главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов назвал происшедшее «маразмом». По его словам, контракт о проведении товарищеского матча был заключен неделю назад. Румынская команда даже приехала в Анталию из соседнего Сиде. Но Федерация футбола Румынии, добавил господин Ивахов, предупредила «Оцелул», что с в случае игры с россиянами с команды снимут очки в национальном чемпионате.

Играющий в Футбольной национальной лиге «Енисей» проводит в Анталье сборы, включающие товарищеские игры. На 1 февраля в его планах указан также матч с армянским клубом «Алашкерт».

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Валерий Лавский