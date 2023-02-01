Губернатор встретился с новым ректором ПГНИУ

Сегодня заместитель главы Минобрнауки РФ, статс-секретарь Петр Кучеренко представил губернатору Дмитрию Махонину врио ректора ПГНИУ Игоря Германова. Он приступил к исполнению обязанностей с 1 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в ходе встречи Дмитрий Махонин обратил внимание нового руководителя вуза на необходимость сосредоточиться на программах развития образовательного учреждения. Губернатор призвал господина Германова принять активное участие в разработке концепции межвузовского кампуса в Камской долине. Важным направлением деятельности вуза должно оставаться развитие центра компетенций НТИ «Фотоника». Глава региона также обратил внимание господина Германова на взаимодействие с предприятиями региона, с Пермским научно-образовательным центром мирового уровня «Рациональное недропользование».

Игорь Германов в 1996 году окончил Пермский государственный университет. Имеет ученую степень кандидата социологических наук и ученое звание доцента. Автор 52 научных публикаций. Много лет проработал в родном вузе, прошел путь от ассистента кафедры до руководителя. Занимал должность проректора по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе и возглавлял управление кадровой политики университета. Сегодня он был назначен и. о. ректора ПГНИУ и представлен в этой должности в вузе. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», с Игорем Германовым будет заключен контракт на один год.