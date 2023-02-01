Соликамскую горбольницу возглавил экс-главврач поликлиники «Уралкалия»

Соликамскую горбольницу возглавит Арсен Абрамишвили, новый главврач уже официально представлен учреждению здравоохранения, передает телеграм-канал «Слуховой анализатор». Ранее Арсен Абрамишвили являлся гендиректором дочерней компании «Уралкалий-Мед», занимавшейся общей врачебной практикой. В краевом минздраве назначение господина Абрамишвили главврачом Соликамской горбольницы подтвердили.

Арсен Абрамишвили, по данным Kartoteka.ru, с 2012 года возглавлял Соликамский перинатальный центр. В июле — августе 2017-го исполнял обязанности главного врача новой городской больницы, в состав которой вошел центр. ООО «Уралкалий-Мед» господин Абрамишвили возглавил осенью 2022 года. По данным открытых источников, в 2021 году Арсен Абрамишвили являлся руководителем направления по контролю качества оказания медицинских услуг «Уралкалия».

Напомним, минувшей осенью пост главного врача горбольницы Соликамска покинула Людмила Лукьянченко. И. о. руководителя больницы была назначена заместитель главврача по медицинской части Наталья Пантелеева. Teлеграм-канал «Слуховой анализатор» тогда писал, что новым руководителем учреждения может стать кто-то из супругов Абрамишвили. Еще одной кандидатурой на пост главврача медучреждения являлся Олег Георгиев, ранее уже возглавлявший эту больницу.