Кубань заняла третье место в РФ по продажам автомобилей с пробегом в 2022 году

Краснодарский край занял третье место в РФ по числу продаж автомобилей с пробегом в 2022 году. Об этом сообщает Автостат.

На регион приходится 5% от общего объема продаж. Всего за указанный период в крае продали 251,4 тыс. подержанных авто. Число сделок в регионе в сравнении с показателями 2021 года снизилось на 16,9%.

На первом месте — Москва. Здесь за год число продаж машин с пробегом составило 303,1 тыс. сделок. Суммарно с Московской областью доля проданных авто от общего рынка составила 12%. В МО за год продали 299 тыс. единиц автомобилей.

Всего в России за 2022 год было продано 4,8 млн подержанных машин, что на 18,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Анастасия Донскова

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