В Екатеринбурге ребенок выдумал ДТП, чтобы не идти в школу

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга сутки занимались расследованием ДТП, который выдумал ребенок, который не хотел идти в школу. Как рассказали в пресс-службе ведомства, накануне родители 11-летнего мальчика сообщили, что на школьника наехал белый автомобиль Lada, в результате чего он с ушибом локтя был доставлен в больницу. Водитель, по словам ребенка, скрылся с места ДТП.

Поиски виновники аварии заняли сутки, однако на следующий день ребенок признался, что в аварию он не попал. Школьник пояснил, что, переходя проезжую часть он поскользнулся и упал, ударившись и замарав одежду. Идти в грязной одежде в школу он не хотел, поэтому придумал историю про ДТП, и указал автомобиль, который ему запомнился в тот момент из проезжающего мимо потока.

В ГИБДД просят родителей объяснять детям, что ложные сообщения о ДТП —недопустимый поступок, поскольку у полицейских остается меньше времени на тех, кто действительно пострадал в результате происшествий.

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