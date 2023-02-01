Представлен график строительства ОЭЗ «Оренбуржье»

Управление капитального строительства Оренбургской области представило график строительства особой экономической зоны (ОЭЗ) «Оренбуржье». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Основные этапы строительства начнутся во второй половине 2023 года. На территории Оренбурга площадка не требует расчистки, а в Орске она располагается на части территории бывшего завода тракторных прицепов и требует подготовки.

В настоящее время две компании уже заканчивают строительство своих промышленных объектов и начнут работать в ОЭЗ в этом году.

Андрей Сазонов