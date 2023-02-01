Польского священника выдворят из России за нарушение миграционного законодательства

В Ростовской области Новочеркасский городской суд вынес решение о необходимости выдворить из страны католического священника Михаила Мжыглуда за нарушение миграционного законодательства России, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По информации суда, священник не зарегистрировал изменение места жительства в Новочеркасске в течение семи дней. Михаила Мжыглуда признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ).

«Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. руб. с административным выдворением в форме контролируемого самостоятельного выезда за пределы Российской Федерации»,— сообщили в пресс-службе судов региона.

Постановление в законную силу не вступило. Сторона защиты пыталась оспорить решение в областном суде, но здесь поддержали позицию предыдущей инстанции.

Михаил Мжыглуд служил в римско-католическом приходе при храме Успения Пресвятой Девы Марии в Новочеркасске.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону