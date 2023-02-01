Январь 2023 года стал самым пасмурным в Петербурге за последние 30 лет

Январь 2023 года вошел в число рекордных за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге по уровню облачности. Солнце светило в городе не более шести часов.

«Солнце в этом январе светило очень мало, отмечено всего три дня с количеством солнечных часов 5,7 часа. Это тоже надо отметить, так как за последние более чем 30 лет так мало солнца в Санкт-Петербурге в январе мы не видели»,— рассказал в соцсетях руководитель Гидрометцентра в Петербурге Александр Колесов.

При этом еще меньше солнца в январе наблюдалось в городе в 1971 году (3 часа), а в 1968 году за весь январь не было зафиксировано солнечной погоды.

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