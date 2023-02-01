Суд обязал мэрию Уфы обустроить тротуары возле школы в Затоне

Ленинский райсуд Уфы обязал администрацию города в течение полугода обустроить тротуар и подходы к пешеходным переходам с края проезжей части автодороги по улице Летчиков (микрорайон Затон) от многоэтажных домов №8 и №8/1 до средней школы №128, а также установить возле школы «лежачего полицейского».

С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура Ленинского района Уфы. По мнению надзорного ведомства, отсутствие тротуаров, ограждения вдоль дороги, разметки пешеходного перехода и «лежачего полицейского» являются нарушением ГОСТ. Местные жители, следует из решения суда, неоднократно обращались в администрацию района и мэрию Уфы с просьбой обустройства тротуара «однако вопрос по существу не разрешен». Между тем, по мнению прокуратуры, отсутствие дорожной инфраструктуры нарушает права уфимцев на безопасность.

Представитель мэрии Уфы в суде просил отказать в удовлетворении иска, указав на недостаточный срок для выполнения работ.

Суд частично согласился с доводами прокуратуры, отказав в части установки ограждения и разметки пешеходного перехода.

Олег Вахитов

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