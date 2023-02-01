Липецкое подразделение «Сквирел Имола» оспаривает доначисление 31 млн рублей налогов

Арбитражный суд Липецкой области назначил на 1 февраля предварительное заседание по иску ООО «Сквирел Имола Керамика-Липецк» к межрайонной инспекции ФНС №6 по региону о признании незаконным решения от 18 февраля 2022-го о доначислении 31 млн руб. налогов, штрафа и пени. Об этом сообщили в суде.

Основанием для доначисления стали результаты выездной налоговой проверки. Речь идет о недоимке по НДС и налогу на прибыль в размере 22,7 млн руб., штрафе в 2,1 млн руб. и пене в 6,1 млн руб. По заявлению компании суд принял обеспечительные меры, приостановив действие решения.

«Сквирел Имола» — подразделение итальянской Cooperativa Ceramica d`Imola, поставщик керамической плитки и сантехники. По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Сквирел Имола Керамика-Липецк» в 2021 году составила 17,5 млн руб., убыток — 2,1 млн руб.

Олег Мухин

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