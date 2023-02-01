За год ГК «Ариант» нарастила производство на 30%

Группа увеличила выпуск собственной продукции, развила розничную сеть, приросла новыми виноградниками и реконструировала стадион



В 2022 году компании, входящие в группу, увеличили собственное производство. Винодельня «Кубань-Вино» выпустила 83,7 млн бутылок вина (в 2021 – 64,2 млн). «Центр пищевой индустрии-Ариант» произвел 39,4 млн бутылок напитков. Агрофирма «Ариант» реализовала 91 тыс. тонн мясной продукции. Площадь виноградников агрофирмы «Южная» увеличилась до 9 443 га. Питомник произвел более 2 млн саженцев. Прошедший год стал рекордным по объему урожая. Валовый сбор винограда составил 113 тыс. тонн.

Компания продолжает модернизировать мощности, наращивать производство, увеличивать свою представленность в регионах. В начале 2023 года была запущена программа по франчайзингу фирменных винотек Chateau Tamagne, а собственная розничная сеть выросла до 12 магазинов.

В рамках развития проекта Центра энологического туризма Villa Aristov под Анапой в 2022 году был открыт после реконструкции стадион «Олимп». А в Центре энологии в Тамани запущен новый дегустационный комплекс вместимостью 120 человек. На экскурсионных объектах «Кубань-Вино» за год в общей сложности побывало около 20 тыс. туристов.

«В целом прошедший год для компании характеризовался укреплением рыночных позиций, ростом партнерской базы, расширением ассортимента. Повышенное внимание традиционно уделялось качеству выпускаемой продукции. Планомерное обновление и развитие наших центров позволяют не только оставаться одной из ведущих российских компаний, но и динамично расти, отвечая потребностям рынка и наших покупателей», - рассказала генеральный директор ГК «Ариант» Ирина Голышева.

В конце 2022 года ГК «Ариант» присоединила к холдингу новую IT-компанию. ООО «Центр цифровых решений - Ариант» будет заниматься внедрением и разработкой технологий и digital-решений, направленных на всестороннюю поддержку интернет-проектов и компьютерных систем всех дочерних компаний группы: винодельни «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная», расположенных в Краснодарском крае, и челябинских «ЦПИ-Ариант» и агрофирмы «Ариант».

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