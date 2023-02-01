Житель Удмуртии погасил долг по алиментам перед сыном после ареста автомобиля

В столице Удмуртии местный житель погасил долг по алиментам в размере более 170 тыс. руб. после того, как судебные приставы изъяли его автомобиль. Как сообщает пресс-служба управления ФССП по республике, мужчина уклонялся от исполнения отцовских обязанностей перед ребенком 2013 года рождения и уже совершеннолетним сыном.

Судебные приставы установили, что у ижевчанина есть автомобиль Kia Soul, после чего вынесли запрет на регистрационные действия с транспортным средством и составили акт ареста. Мужчине разъяснили, что автомобиль в случае неуплаты передадут на принудительную реализацию.

В течение пяти дней мужчина нашел средства и оплатил задолженность по алиментам.