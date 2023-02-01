Дома усадьбы Герасимова в Уфе признаны памятниками культуры

Выявленные объекты культурного наследия «Усадьба Герасимова: Дом западный» и «Усадьба Герасимова: Дом восточный» на улице Октябрьской революции получили статус объектов культурного наследия регионального значения, следует из приказа Башкультнаследия от 18 января. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Здания построены в конце XIX — начале XX века. Общая площадь — около 1,2 тыс. кв м.

Предметами охраны памятников, в том числе, являются семь прямоугольных оконных проемов разной высоты первого этажа, шесть арочных оконных проемов второго этажа, входная группа, пилястры и так далее.

Майя Иванова

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