На вокзалах Анапы за год помогли 7 тысячам маломобильных пассажиров

В Анапе на ж/д вокзалах услугами специализированной помощи для граждан с ограниченными возможностями воспользовались 7,4 тыс. пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Город занял первое место в регионе обслуживания СКЖД. На вокзале Краснодар-1 такую помощь оказали 6,6 тыс. маломобильных пассажиров, в Новороссийске — 4,4 тыс., в Адлере — 4 тыс. граждан, в Сочи — 3,7 тыс. пассажиров.

«Пассажирам с ограниченными возможностями предоставляется целый ряд специализированных услуг, в том числе: предоставление парковочного места, встреча на вокзале, сопровождение, оказание помощи при посадке/высадке в поезда дальнего следования, предоставление технических средств (кресла-коляски, носилки, каталки) для перемещения по вокзалу, перемещение ручной клади и багажа, оформление билетов»,— говорится в сообщении.

Всего на вокзалах в Северо-Кавказском округе помощью для маломобильных граждан воспользовались более 50 тыс. человек.

Анастасия Донскова

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