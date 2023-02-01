По итогам 2022 года компания BONUM нарастила производство полуприцепов на 20%

В прошедшем 2022 году машиностроительная компания BONUM увеличила выпуск полуприцепов на 20%, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина. По его данным, в прошлом году BONUM выпустила более 1,2 тыс. ед. техники.

Господин Сорокин отметил, что в 2023 году производитель планирует увеличить производительность в два раза и расширить производственные площади.

В настоящее время заводы компании работают в Ростове, Новочеркасске и Аксайском районе. Предприятие обеспечивает рабочими местами более 700 жителей региона.

Анастасия Назарова