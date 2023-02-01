Москвича будут судить за махинации с землей в Сочи на 23 млн рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Московской области, обвиняемого в махинациях с земельными участками в Сочи на 23,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, мужчина с двумя сообщниками использовал копии паспортов аффилированных лиц, чтобы оформить право собственности на восемь земельных участков в Лазаревском районе. Злоумышленники внесли сведения о новых владельцах в похозяйственную книгу сельского совета народных депутатов и переоформили в собственность земли.

Во время предварительного следствия подозреваемый скрылся, его объявили в федеральный розыск. Сотрудники полиции позже задержали мужчину в Московской области.

Уголовное дело направлено в Лазаревский районный суд, обвиняемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Двое его соучастников в 2014 году были осуждены на длительные сроки лишения свободы.

Тат Гаспарян

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