В Адыгее участились случаи продажи незадекларированного зерна

В январе в Республике Адыгея выявлены неоднократные случаи реализации семян подсолнечника (восемь установленных фактов) и зерна пшеницы (два) без деклараций о соответствии. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Нарушения выявлены при проведении мониторинга федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна ФГИС «Зерно».

Установлено, что ИП глава КФХ Дагужиев М. Н., ИП глава КФХ Коваленко Н. В., ИП глава КФХ Тешев З. Б., ИП глава КФХ Харитонов В. П. выпустили в обращение продовольственное зерно пшеницы и подсолнечника по документам, в которых не была указана декларация о соответствии.

Предпринимателям выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

С 1 сентября 2022 приемка, отгрузка, перевозка и реализация зерна на территории России, ввоз и вывоз осуществляется только при наличии сопроводительных документов по идентификации зерна (СДИЗ). Согласно статье 7 Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», зерно, выпускаемое в обращение на единую таможенную территорию Таможенного союза, поставляемое на пищевые и кормовые цели, подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия.

Екатерина Мухамедова