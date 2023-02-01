Облигации «Биннофарм Групп» снова в ТОР

Облигации «Биннофарм Групп» вошли в список десяти наиболее привлекательных корпоративных бумаг в категории «среднего риска», составленный Открытие Research, аналитическим управлением банка «Открытие». В своей выборке аналитики отметили относительно краткосрочные выпуски дюрацией около одного года, эмитентов хорошего кредитного качества (рейтинги А и выше) с оптимальными параметрами риска, доходности и срочности. Предполагается, что компании, которые присутствуют в выборке, успешно адаптируются к текущим условиям и с большой вероятностью будут иметь доступ к источникам ликвидности в среднесрочной перспективе.



Элина Багаутдинова, финансовый директор «Биннофарм Групп»: «Наш дебют на российском облигационном рынке, который состоялся более года назад, вызвал интерес у институциональных и розничных инвесторов, спрос на ценные бумаги превысил объем размещения более, чем в два раза. Это объясняется тем, что компания ведет успешную операционную деятельность во всех сегментах фармацевтического рынка, производя продукцию, которая реализуется в 14 странах, диверсифицирует каналы сбыта и имеет широкий портфель лекарственных препаратов. Компания продолжает демонстрировать устойчивый рост бизнеса - выручка за 9 месяцев 2022 года выросла на 12,2% по сравнению с прошлым годом».

Доходность по облигациям «Биннофарм Групп» составляет 9,82%. Компания дважды выпускала облигации в ноябре 2021 и июле 2022 года, общий объем эмиссии составил 6 млрд рублей.

Ранее «РБК Инвестиции» высоко оценили облигации «Биннофарм Групп», включив их в список ТОР-15 корпоративных облигаций с высокими рейтингами и доходностью. В декабре прошлого года компания получила премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании».

«Биннофарм Групп» является одним из крупнейших российских фармацевтических производителей, который объединяет пять производственных площадок на территории страны. Предприятия «Биннофарм Групп» производят препараты из более 200 фармакологических групп, в различных формах (от таблеток и капсул до мазей, гелей, суппозиториев, инфузионных растворов и др.). Компания обладает одним из самых больших портфелей препаратов среди российских производителей, включающим более 450 регистрационных удостоверений.

Полное наименование компании — Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп». Сокращенное наименование компании — ООО «Биннофарм Групп». Место нахождения: город Москва. Адрес субъекта раскрытия, указанный в ЕГРЮЛ: 115114, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17. Адрес (почтовый адрес): 115114, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17. Дата государственной регистрации — 14.11.2019. Номер государственной регистрации (ОГРН) — 1197746673024. ИНН 9704005675. Зарегистрировавший орган: межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве. ФИО руководителя — Муратов Рустем Булатович. Телефон руководителя +7 (495) 646-28-68. Адрес страницы в сети Интернет Компания "Биннофарм Групп" образована в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система". Входит в ТОР-5 ведущих отечественных производителей, работающих на фармацевтическом рынке России (по данным AlphaRM). «Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Биоком» (г. Ставрополь). Предприятия «Биннофарм Групп» производят препараты из более 200 фармакологических групп, в различных формах (от таблеток и капсул до мазей, гелей, суппозиториев, инфузионных растворов и др.). Компания обладает одним из самых больших портфелей препаратов среди российских производителей, включающим более 450 регистрационных удостоверений.

ООО «Биннофарм Групп»