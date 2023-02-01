Сотрудник Нововоронежской АЭС вошел в число лучших выпускников Президентской программы

Начальник отдела развития производственной системы «Росатома» Нововоронежской АЭС Ирина Колягина вошла в число лучших выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

История сотрудницы, ее карьерного и личностного роста, успешных проектов по оптимизации производственных процессов и развитию бережливого производства на Нововоронежской АЭС была представлена на фотовыставке в Музее современной истории России, посвященной 25-летнему юбилею программы подготовки управленцев.

Ирина Колягина в атомной отрасли работает уже 22 года. В 2022 году она и начальник смены блока НВ АЭС Алекандр Тихонов успешно прошли обучение по образовательной программе «Инновационный менеджмент и цифровая трансформация» в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. В рамках итоговой аттестации Ирина Колягина защитила дипломную работу по теме внедрения в 2023 году подхода Lean Smart Plant на базе одного из процессов Нововоронежской АЭС. Подход предполагает использование инструментов ПСР и цифровизации, которые помогут максимально оптимизировать процесс и переложить его в цифру.

Развитие российской экономики во многом связано с разработкой и внедрением отечественных цифровых решений. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в работе по достижению технологического суверенитета в цифровой сфере.

«Президентская программа дала отличную возможность расширить круг деловых партнеров в разных отраслях, получить необходимые управленческие навыки. Это очень полезная платформа для дальнейшего профессионального развития. У нас сложилось сообщество выпускников, где мы поддерживаем общение, это люди, которые ставят цели и достигают высоких результатов», - сказала начальник отдела развития производственной системы «Росатома» Нововоронежской АЭС Ирина Колягина.