Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудник Нововоронежской АЭС вошел в число лучших выпускников Президентской программы

Начальник отдела развития производственной системы «Росатома» Нововоронежской АЭС Ирина Колягина вошла в число лучших выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

История сотрудницы, ее карьерного и личностного роста, успешных проектов по оптимизации производственных процессов и развитию бережливого производства на Нововоронежской АЭС была представлена на фотовыставке в Музее современной истории России, посвященной 25-летнему юбилею программы подготовки управленцев.

Ирина Колягина в атомной отрасли работает уже 22 года. В 2022 году она и начальник смены блока НВ АЭС Алекандр Тихонов успешно прошли обучение по образовательной программе «Инновационный менеджмент и цифровая трансформация» в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. В рамках итоговой аттестации Ирина Колягина защитила дипломную работу по теме внедрения в 2023 году подхода Lean Smart Plant на базе одного из процессов Нововоронежской АЭС. Подход предполагает использование инструментов ПСР и цифровизации, которые помогут максимально оптимизировать процесс и переложить его в цифру.

Развитие российской экономики во многом связано с разработкой и внедрением отечественных цифровых решений. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в работе по достижению технологического суверенитета в цифровой сфере.

«Президентская программа дала отличную возможность расширить круг деловых партнеров в разных отраслях, получить необходимые управленческие навыки. Это очень полезная платформа для дальнейшего профессионального развития. У нас сложилось сообщество выпускников, где мы поддерживаем общение, это люди, которые ставят цели и достигают высоких результатов», - сказала начальник отдела развития производственной системы «Росатома» Нововоронежской АЭС Ирина Колягина.

Справка. Президентская программа подготовки управленческих кадров — это государственная программа повышения квалификации руководителей, которая реализуется в России с 1998 года. Основная цель — обеспечение организаций народного хозяйства РФ высококвалифицированными специалистами в области управления и организации производства, отвечающих современным требованиям экономики. На обучение направляются руководители среднего и высшего звена предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства из разных субъектов страны. Выпускники программы включаются в специализированную федеральную базу данных для последующего формирования резерва управленческих кадров.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...