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СвЖД назначила дополнительные остановки для «Ласточек» на маршруте Екатеринбург-Красноуфимск

С 1 февраля скорые пригородные поезда «Ласточка» будут делать дополнительные остановки на маршруте Екатеринбург-Красноуфимск, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).

Электрички будут останавливаться на одну минуту на станциях:

  • Кленовский,
  • Ключевая,
  • Афанасьевский.

В пресс-службе СвЖД напомнили, что «Ласточки» курсируют ежедневно: из Екатеринбурга отправление в 10:41 и 19:32 (время местное), из Красноуфимска — в 6:50 и 14:16. Время в пути – 3 часа 20 минут.

Пригородный электропоезд «Ласточка» запустили по маршруту Екатеринбург-Красноуфимск в октябре прошлого года.

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