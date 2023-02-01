Кубань стала лидером в РФ по числу зарегистрированных региональных брендов

Краснодарский край занимает первое место в РФ по числу зарегистрированных региональных брендов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову.

На втором месте — Адыгея (шесть собственных товарных знаков). Всего в России зарегистрировано 256 брендов в качестве наименований мест происхождения товара и географических указаний. Вопросы продвижения отечественных торговых марок взамен иностранных обсудят на заседании Совета Федерации.

«В то же время 37 субъектов пока не зарегистрировали ни одного регионального бренда. Но многие регионы подали заявки и активно работают в этом направлении»,— цитирует издание заявление госпожи Гумеровой.

После начала спецоперации РФ на территории Украины ряд иностранных компаний оставил российский рынок. Некоторые фирмы сменили владельцев или изменили наименования. Так, точки сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, которых в Краснодарском крае насчитывалось 17, заместила франшиза «Вкусно — и точка», бренд Pizza Hut переименовали в «Пицца Н», Reserved в России теперь известны как RE, бренд Sinsay — СИН, Cropp — CR, французская торговая марка L'Occitane изменила название в России на Л'Окситан.

Анастасия Донскова

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