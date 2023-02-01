В Екатеринбурге нашли тело пропавшего 20-летнего парня

Волонтеры отряда «Прорыв» в Екатеринбурге нашли мертвым 20-летнего Дмитрия Свяжина, который ушел из дома в районе Елизавета 31 января и больше не вернулся. Об этом сообщили в социальных сетях поисково-спасательного отряда. В городском УМВД рассказали, что сообщение об обнаружении тела поступило в отдел полиции №13 в ночь на 1 февраля.

По данным пресс-секретаря Следственного комитета Свердловской области Александра Шульги, тело обнаружили в лесу недалеко от домов на улице Щербакова. Следователи не нашли признаков насильственной смерти. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Свердловской области была найдена мертвой мать пятерых детей, пропавшая 22 декабря в селе Коптелово. Поиски женщины велись в лесу и городе.

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