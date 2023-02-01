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В Челябинске задержанному за взятки проректору педуниверситета назначили домашний арест

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения второму фигуранту уголовного дела о взятках в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) – проректору Павлу Рябчуку. Он будет находиться под домашним арестом до 30 марта, сообщает прокуратура Челябинской области.

Руководителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, занимая должность заведующего кафедрой «Экономика, управление и право», он получил от студентки взятку в сумме не менее 11 тыс. руб. за то, что организовал написание выпускной квалификационной работы и обеспечил ее успешную защиту. По данным прокуратуры, проректор полностью признал вину.

Ранее суд отправил под домашний арест второго фигуранта дела – заместителя директора института профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антона Семченко, также признавшего вину.

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