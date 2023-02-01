В Петербурге впервые более чем за век отреставрируют памятник Александру III

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Памятник императору Александру III перед Мраморным в Санкт-Петербурге планируют отреставрировать впервые за 114 лет с момента его создания, сообщила заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Русского музея Ольга Бабина.

«Памятник Александру III ни разу не был в реставрации с момента его установки на Знаменской площади. (…) Он пережил блокаду, после войны он лежал на боку, только в 1950-е годы его поставили — он был густо смазан солидолом, чтобы не ржавел, присыпан песком. Его только очистили, но реставрации не было»,— рассказала госпожа Бабина агентству ТАСС.

Она отметила, что памятник как объект реставрации сложен, его реставрация может продлиться не менее года. Пока в планах музея нет окончательных решений о порядке проведения работ, сейчас ищутся спонсоры для проекта. Своими силами музей выполнит консервацию монумента. Исследование перед работами проведут специалисты ИТМО.

Памятник Александру III впервые установили в Петербурге в 1909 года. Монумент изваял скульптор Паоло Трубецкой. В советское время скульптура стояла во внутреннем дворе Русского музея, на своем нынешнем месте она появилась в 1994 году.

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