Тлеющая зола стала причиной пожара в деревне Жувам в Удмуртии

31 января около 16:43 очевидцы сообщили о пожаре в деревне Жувам в Удмуртии. Как сообщает государственная противопожарная служба республики, к моменту прибытия первых пожарных огнем был охвачен сарай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба государственной противопожарной службы Удмуртии Фото: пресс-служба государственной противопожарной службы Удмуртии

Специалистам удалось не допустить перехода огня на жилой дом. Владелец дома успел эвакуировать родственников и домашних животных. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стала тлеющая зола, вынесенная в ведре и оставленная на полу сарая.