Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тлеющая зола стала причиной пожара в деревне Жувам в Удмуртии

31 января около 16:43 очевидцы сообщили о пожаре в деревне Жувам в Удмуртии. Как сообщает государственная противопожарная служба республики, к моменту прибытия первых пожарных огнем был охвачен сарай.

Фото: пресс-служба государственной противопожарной службы Удмуртии

Фото: пресс-служба государственной противопожарной службы Удмуртии

Специалистам удалось не допустить перехода огня на жилой дом. Владелец дома успел эвакуировать родственников и домашних животных. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стала тлеющая зола, вынесенная в ведре и оставленная на полу сарая.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...