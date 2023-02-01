В Ярославле мобилизованным бизнесменам дадут отсрочку по аренде

В Ярославле мобилизованным индивидуальным предпринимателям, единственным учредителям юрлиц и физическим лицам дадут отсрочку по аренде муниципального имущества и земельных участков на время прохождения военной службы. Проект решения об этом мэрия города внесла в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Согласно проекту документа, отсрочка будет предоставляться по заявлению арендатора. После завершения службы арендатор в течение 30 дней должен уведомить об этом арендодателя, а затем заключить дополнительное соглашение о выплате долга в течение определенного периода. За время отсрочки не будут начисляться дополнительные платежи. Отсрочка не освобождает арендатора от оплаты коммунальных услуг.

Льготой смогут воспользоваться также добровольцы, проходящие службу в вооруженных силах. Постоянная комиссия по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципалитета Ярославля одобрила документ на заседании 1 февраля.

Антон Голицын