Акции Snap упали на 15% из-за слабой отчетности и негативных прогнозов

Компания Snap (владеет сервисом Snapchat) отчиталась о неудачном для нее четвертом квартале 2022 года и предупредила, что рост ее выручки существенно замедлился в начале нынешнего года. Из-за этого акции Snap на внебиржевых торгах теряют в цене порядка 15%.

Несмотря на продолжающийся рост числа пользователей (+12 млн в четвертом квартале и общее количество в 375 млн), доходы Snap стремительно снижаются. Так, в четвертом квартале прошлого года выручка Snap составила $1,3 млрд, что практически идентично показателю 2021 года. По итогам всего 2022 года выручка выросла на 12%, что хуже, чем ожидала сама компания. Это Snap объяснила быстрым снижением доходов от интернет-рекламы, а также неблагоприятными экономическими условиями. При этом, как заявила компания, в январе рост выручки составлял уже 7% в годовом эквиваленте. По итогам же первого квартала 2023 года рост выручки, как прогнозирует сама компания, окажется в диапазоне от 2% до 10%.

Кроме того, Snap завершила четвертый квартал года с чистым убытком $288 млн против прибыли $22,5 млн годом ранее. Это уже четвертый убыточный квартал подряд. В результате прошлый год обернулся для компании убытком в размере $1,43 млрд.

Кирилл Сарханянц