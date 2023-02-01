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Польского католического священника выдворят из Ростовской области по решению суда

Новочеркасский городской суд постановил выдворить за границы России польского священнослужителя Михаила Мжыглуда из-за нарушения правил пребывания на территории страны, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Согласно материалам дела, Михаил Мжыглуд не подал заявление о регистрации иностранного гражданина по месту жительства в течение семи рабочих дней, нарушив миграционное законодательство. Католическому священнику было предъявлено обвинение в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). Михаил Мжыглуд признан виновным.

«Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. руб. с административным выдворением в форме контролируемого самостоятельного выезда за пределы Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе судов.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Анастасия Назарова

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