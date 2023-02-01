Почти 2 млн рублей кредитных денег перевела бухгалтер из Ижевска мошенникам

В столице Удмуртии в полицию обратилась 48-летняя бухгалтер предприятия, которая рассказала о хищении у нее кредитных средств. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, женщине позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и рассказал о мошенничестве с ее банковскими счетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Звонивший убедил ижевчанку, что для предотвращения хищения средств и незаконного оформления кредита нужно оформить «встречный» займ. Полученные деньги необходимо перевести на «безопасный счет». Таким образом женщина лишилась 1,9 млн руб. кредитных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).