В Краснодаре 12 февраля покажут театрализованное представление об истории города в годы ВОВ

Театрализованное представление об истории Краснодара в годы Великой Отечественной войны пройдет 12 февраля на площади возле памятника Советским воинам-освободителям. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В центре Краснодара с 6:00 некоторые участки улиц расчистят от припаркованного транспорта

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Памятная акция «Краснодар 1943. Живая история» начнется в 19:00. Актеры расскажут в трех эпизодах об оборонительной операции города: нападение, оккупация, освобождение. Участники мероприятия почтут героев минутой молчания, в это время барельеф памятника Советским войнам «оживет» благодаря световым эффектам и маппинг-шоу.

Для проведения акции с 16:00 будет перекрыт проезд по улице Постовой (от улицы Коммунаров до Октябрьской), по улице им. Н. И. Кондратенко (от ул. им. Захарова до ул. Красной), улице им. Захарова (от ул. Станкостроительной до ул. Постовой). В администрации уточняют, что с 6:00 все участки улиц расчистят от припаркованного транспорта.

Тат Гаспарян

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