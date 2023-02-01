В Томской области за 350 млн рублей отремонтируют мост через Кию

Центр госзакупок Томской области объявил аукцион по выбору подрядчика для ремонта мостового перехода через реку Кия в Зырянском районе региона. Начальная цена контракта – около 348 млн руб.

Подрядчик должен будет до сентября 2023 года отремонтировать мост длиной 348 погонных метров. Гарантия на сам мост будет действовать восемь лет, на верхний слой покрытия – четыре года.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 17 февраля. Подвести итоги заказчик планирует 21 февраля.

Также в Зырянском районе ведется строительство моста через реку Яя на автодороге Больше-Дорохово — Тегульдет, сообщает портал национальныепроекты.рф. Завершение строительства моста и его открытие для движения автотранспорта запланировано на конец 2023 года. В 2021 году регион получил на реализацию этого проекта 288 млн руб. из федерального бюджета. Общий объем инвестиций в строительство – 1 млрд.

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Дарья Решетникова