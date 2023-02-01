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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура Украины обвинила экс-главу «Мотор Сич» в финансировании ДНР

Генеральная прокуратура Украины обвинила бывшего президента оборонного предприятия «Мотор Сич» в «содействии деятельности террористической организации», которое он осуществлял с 2017 года, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора. Его обвиняют в уплате налогов и сборов Донецкой народной республике (ДНР). В этот период президентом компании был Вячеслав Богуслаев, которого Киевский суд арестовала в октябре прошлого года по обвинению в коллаборационизме — сотрудничестве с корпорацией «Ростех».

По версии следствия, господин Богуслаев организовал в декабре 2017 года хозяйственную деятельность Снежнянского машиностроительного завода ПАО «Мотор Сич» на территории ДНР, в городе Снежное. «Своими действиями он способствовал деятельности террористической организации ДНР»,— говорится в заявлении ведомства. В частности, Вячеслав Богуслаев уплачивал в пользу ДНР налоги и таможенные платежи, которые использовались в том числе для совершения террористических актов и насильственной смены границ Украины, утверждают в Генпрокуратуре. В СБУ уточняют, что всего он перечислил ДНР 290 млн руб. (около 140 млн гривен).

Пресс-служба сообщила, что для обхода ограничений на хозяйственные взаимоотношения с предприятием на территории Донбасса, установленных украинским законодательством, господин Богуслаев использовал компании, зарегистрированные в иностранной юрисдикции. Следствие утверждает, что «Мотор Сич» через зарубежные предприятия поставляло сырье на Снежнянский машиностроительный завод и получало изготовленные запчасти для авиационных двигателей. По новому обвинению экс-президенту «Мотор Сич» может грозить до 15 лет лишения свободы.

Вячеслав Богуслаев родился в 1938 году в Уральске на севере Казахстана. В 1991 году он возглавил ОАО «Мотор Сiч», созданное на базе советского предприятия. Вячеслав Богуслаев имеет звание Героя Украины, полученное в 2000 году. Он был депутатом Верховной рады пятого, шестого и седьмого созывов от Партии регионов и депутатом восьмого созыва от фракции «Воля народа». Тогда, с 2014 по 2019 год, он также входил в комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

23 октября СБУ объявила о задержании Вячеслава Богуслаева. Его обвинили в сотрудничестве с «Ростехом» и поставках Москве запчастей для вертолетов, которые якобы продолжались даже после начала российской военной операции. Между тем в «Ростехе» заверили, что с «Мотор Сiч» перестали сотрудничать еще в 2014 году.

Подробнее — в материале «Героя Украины заподозрили в работе на Москву».

Эрдни Кагалтынов

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