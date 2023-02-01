Расходы нижегородцев на ремонт автомобилей достигли 10 млрд рублей за год

Рынок платных услуг населению Нижегородской области вырос на 2,6%, до 236 млрд руб., предварительно подсчитали в Нижегородстате по итогам 2022 года. В среднем каждый житель заплатил за услуги 75 тыс. руб. за год.

Половина всех средств (117 млрд руб.) пришлась на услуги ЖКХ и связи. Объем оказанных бытовых услуг вырос до 27,1 млрд руб. (+5,5% к 2021 году). Больше всего нижегородцы потратили на техобслуживание и ремонт машин (10 млрд руб.), услуги парикмахеров (6,9 млрд руб.), ремонт и строительство жилья (3,2 млрд руб.).

Заметнее всего вырос объем услуг по ремонту бытовой техники (+21%, до 842,1 млн руб.) и ритуальных услуг (+7%, до 1,7 млрд руб.). Меньше по сравнению с 2021 годом нижегородцы стали тратить на химчистки — объем снизился на 9% к за год, до 139,7 млн руб.

Елена Ковалева