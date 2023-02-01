Жителя Кубани осудили за двойное убийство, хранение и изготовление взрывчатки

Жителя Каневского района признали виновным в двойном убийстве, хранении взрывчатых веществ и изготовлении взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В суде было установлено, что летом 2022 года 62-летний мужчина находился в компании двух своих знакомых и пил спиртное. Между участниками событий разгорелся конфликт. Сообщается, что знакомые оскорбили фигуранта дела и несколько раз его ударили. Разозлившись, мужчина отправился к себе домой, взял ружье, затем вернулся и расстрелял оппонентов в упор. Потерпевшие скончались на месте. Затем злоумышленник вызвал полицию и добровольно сдался правоохранительным органам. В ходе обысков у него дома были обнаружены взрывоопасные вещества и готовая взрывчатка. По заявлению задержанного, взрывное устройство он хотел использовать для рыбалки.

В отношении жителя Каневского района возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывного устройства и взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства). Свою вину фигурант признал полностью. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 110 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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