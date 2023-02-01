В Пугачеве сотрудницу администрации будут судить за халатность, из-за которой травмировался подросток

Завершено расследование уголовного дела по обвинению сотрудницы администрации Пугачевского района Саратовской области в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что 26 июля 2022 года 11-летний мальчик проник в неэксплуатируемое здание на улице Гоголя и выпал из окна второго этажа. Подросток получил тяжкие телесные повреждения. По версии следствия, к несчастному случаю привела халатность сотрудницы местной администрации – она не приняла мер к закрытию доступа людей в заброшенное здание.

Уголовное дело направлено в суд.

Марина Ковалева