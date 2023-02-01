В Кузбассе на горе Туманная построена канатно-кресельная дорога за 300 млн рублей

В кузбасском Таштаголе на горе Туманная построена четырехместная канатно-кресельная дорога протяженностью 1,2 км и пропускной способностью 1,3 тыс. человек в час (в одном направлении), время подъема - 8 минут. Как сообщает пресс-служба администрации облправительства, на Туманной, в рамках международных игр «Дети Азии», пройдут соревнования по фристайлу и сноуборду.

«На подготовку спортивного объекта было направлено более 300 млн руб., помимо канатно-кресельной дороги закуплен новый ратрак и три снегогенератора для напыления искусственного снежного покрова трасс», - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Вторые зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 марта.

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Игорь Лавренков, Кемерово