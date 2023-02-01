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Движение по двум улицам в центре Ростова станет односторонним

Схема проезда по ул. Тельмана и ул. Города Волос в Ростове-на-Дону изменится. На участке от пер. Университетского до пер. Крепостного будет введено одностороннее движение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Новая схема начнет действовать летом. К июню дорожники нанесут разметку и установят знаки.

Решение об изменении дорожного движения на данных улицах было принято по просьбе ростовчан, так как разъезд встречного транспорта осложнен на указанных участках парковкой автомобилей с двух сторон.

Ранее сообщалось, что по ул. Суворова в Ростове введут одностороннее движение на отрезке от пер. Нахичеванского до пер. Крепостного.

Анастасия Назарова

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