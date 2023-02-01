Больше 160 млн рублей выделили Удмуртии для модернизации сети службы занятости

Удмуртии выделили порядка 163 млн руб. для комплексной модернизации службы занятости в 2023 году. Региона оказался в числе 17 пилотных субъектов России, где реализуют данный проект, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Так, в рамках модернизации в Удмуртии в этом году переоборудуют 22 центра занятости. В частности, планируется оборудование брендированных помещений, современных цифровых сервисов и зон информирования граждан и работодателей, а также удобные пространства для занятий и новые стандарты предоставления услуг.

Отмечается, что ранее в регионе модернизировали центры в Ижевске и Граховском районе, а также на территории Воткинска и Воткинского района.