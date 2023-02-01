Мошенники под видом ФСБ убедили саровчанина продать автомобиль

Полиция расследует уголовное дело о новой схеме мошенничества по заявлению жителя закрытого города Саров, сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

Потерпевший рассказал следователям, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ и убедил поучаствовать в поимке мошенников. Он уговорил жертву продать «Тойоту» и перевести деньги на определенные банковские счета.

Согласившись, мужчина выехал за пределы Сарова, продал машину и перевел предполагаемым мошенникам 650 тыс. руб. Злоумышленников ищут, ведется следствие.

Владимир Зубарев