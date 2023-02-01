Валерий Рашкин не смог добиться отмены приговора по делу о незаконной охоте на лося

Осужденный за незаконную охоту экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин просил прекратить производство по уголовному делу в отношении него, однако первый кассационный суд общей юрисдикции ему в этом отказал.

В пресс-службе суда напомнили, что коммунист весной прошлого года был признан виновным в незаконной охоте с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору. Калининский райсуд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься охотой в течение двух лет.

Проходившего по этому же делу Александра Гношева оштрафовали на 500 тыс. руб.

Валерий Рашкин, «ссылаясь на допущенные судами нарушения норм материального и процессуального законов», просил отменить приговор суда первой инстанции и решение по его апелляционной жалобе, прекратить производство по уголовному делу с назначением ему судебного штрафа.

Первый кассационный суд общей юрисдикции не нашел оснований для этого и оставил приговор и судебное решение апелляционной инстанции в силе.

Марина Ковалева