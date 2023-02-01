Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq показал в январе лучшую динамику с 2001 года

По итогам января биржевой индекс Nasdaq Composite, который состоит из акций высокотехнологичных компаний, вырос на 11%, что стало лучшей динамикой за этот период с 2001 года. Тогда на пике высокотехнологичного бума конца 1990-х—начала 2000-х Nasdaq вырос в январе на 12,2%.

Аналитики считают причиной столь позитивной динамики несколько факторов — замедление инфляции, прогнозы меньшей, чем ожидалось, рецессии в США, а также ожидания того, что ФРС начнет снижать темпы повышения учетных ставок — и это станет еще одним признаком восстановления экономики. «Ожидания по ставкам ФРС стали одной из главных движущих сил позитивной динамики на рынке,— цитирует MarketWatch управляющего директора аналитической компании Qontigo Мелиссу Браун.— Если ФРС даст понять, что они не собираются этого делать, для рынка это будет сильным негативным фактором. Но если ФРС подтвердит ожидания рынка, то вряд ли это уже сильно скажется на динамике, поскольку такие ожидания уже отыграны».

Ожидания по ставкам ФРС также стали причиной позитивной динамики индекса S&P 500, который состоит из акций 500 публичных компаний с крупнейшей капитализацией — в январе этот индекс показал лучшую динамику с 2019 года.

Евгений Хвостик