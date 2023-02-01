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Коммерсантъ FM
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Positive Technologies закрыла офисы в Великобритании и Чехии

Компания в области информационной безопасности Positive Technologies закрыла свои офисы в Чехии и Великобритании, сообщил РБК представитель компании. Причины закрытия представительств он не уточнил.

Издание напомнило, что Positive Technologies сейчас имеет также офис в Казахстане. Собеседник РБК заявил, что компания планирует открыть представительства в других странах, но не сообщил, в каких именно. По его словам, Positive Technologies планирует в ближайшие годы увеличить долю зарубежного бизнеса. По данным издания, на зарубежный бизнес до сих пор приходилось 2% оборота компании.

Positive Technologies основали в 2002 году Дмитрий и Юрий Максимовы вместе с Евгением Киреевым. В России компания имеет семь офисов: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Академгородке, Самаре и Томске. В 2022 году Positive Technologies заняла 14-е место в рейтинге самых дорогих компаний рунета по версии Forbes.

Весной 2021 года компания попала под санкции США за «поддержку государственных органов, включая ФСБ». В ноябре того же года Министерство торговли США включило Positive Technologies в реестр компаний, которым запрещен экспорт и реэкспорт продуктов информационной безопасности и многих других товаров. В компании заявили, что санкции не несут ей угрозы.

Эрдни Кагалтынов

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