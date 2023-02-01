В Краснодарском крае в 2022 году объем сельхозпроизводства увеличился на 9%

Объем производства продукции сельского хозяйства сельхозпроизводителей на Кубани в прошлом году составил 660,3 млрд руб., что на 9,9% больше результата 2021 года. Об этом сообщает Краснодарстат.

Всеми хозяйствами в регионе было собрано в 2022 году 15,5 млн тонн зерна и зернобобовых культур (104,5% к 2021 году), из них пшеницы — 10,6 млн тонн (104,9%), кукурузы на зерно — 2,7 млн тонн (114,5%), риса — 520,0 тыс. тонн (69,8%).

Сбор подсолнечника за год составил 1,3 млн тонн (121,9% к 2021 году), овощей — 822,6 тыс. тонн (102,0%), картофеля — 457,5 тыс. тонн (119,6%), свеклы сахарной — 10,8 млн тонн (108,7%).

По сравнению с 2021 годом поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 2,5% (566 тыс. голов).

В регионе также вырос объем произведенного молока. В 2022 году он составил 1631,3 тыс. тонн (106,6% к 2021 году). Производство яиц за прошлый год увеличилось на 9,5%, до 1,6 млрд штук.

Тат Гаспарян

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