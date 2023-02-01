На Кубани за сутки коронавирусом заболели 130 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 130 случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 78 женщин и 52 мужчины, в том числе пятеро детей в возрасте от одного года.

В Краснодаре зарегистрировали 59 эпизодов, в Сочи — 11, в Новороссийске — 10. В Кавказском районе заболели шесть человек, в Крымском — пять. По четыре случая отметили в Армавире, Абинском и Северском муниципалитетах. Еще по три новых пациента зарегистрировали в Геленджике, Кущевском и Приморско-Ахтарском районах. По два случая заболевания коронавирусом отметили в Гулькевичском, Красноармейском, Староминском и Тимашевском муниципалитетах, по одному — в Выселковском, Ейском, Каневском, Крыловском, Курганинском, Лабинском, Ленинградском, Темрюкском, Тихорецком и Туапсинском районах.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 345 269 случаев заболевания COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 333 605 пациентов. В настоящее время в стационарах находятся 98 человек, на амбулаторном лечении — 420 заболевших.

Анастасия Донскова

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