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обновлено 11:20

Жителя Удмуртии обвиняют в истязании 13-летнего сына своей супруги

В Удмуртии перед судом предстанет 33-летний житель Вавожского района. Мужчину обвиняют в истязании несовершеннолетнего ребенка своей супруги (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным следствия, мужчина систематически избивал 13-летнего мальчика дома. Причиной для регулярных побоев стала личная неприязнь к ребенку.


В ходе расследования проведены медицинские и психолого-психиатрические судебные экспертизы, а также допрошены педагоги, родственники и лица из круга общения ребенка и обвиняемого.

Уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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