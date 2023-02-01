Жителя Удмуртии обвиняют в истязании 13-летнего сына своей супруги

В Удмуртии перед судом предстанет 33-летний житель Вавожского района. Мужчину обвиняют в истязании несовершеннолетнего ребенка своей супруги (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным следствия, мужчина систематически избивал 13-летнего мальчика дома. Причиной для регулярных побоев стала личная неприязнь к ребенку.

В ходе расследования проведены медицинские и психолого-психиатрические судебные экспертизы, а также допрошены педагоги, родственники и лица из круга общения ребенка и обвиняемого.

Уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.