В Челябинске на капремонт 1,4 км проспекта Ленина направят почти 470 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил электронный аукцион на капитальный ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Героев Танкограда до начала Линейной. Начальная цена контракта составляет 468,8 млн руб. Объявление о проведении торгов опубликовано на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, предстоит отремонтировать участок проспекта Ленина протяженностью 1,4 км. Количество полос движения составит от четырех до шести (сейчас от двух до шести) шириной 3,5-3,75 м каждая. Проезжую часть от тротуара будет отделять разделительная полоса шириной от 3 до 10 м. Также будущему подрядчику предстоит обустроить дождевую канализацию и наружное освещение. Контракт должен быть исполнен до 20 октября 2024 года.

Капитальный ремонт проспекта Ленина выполнят по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Заявки на участие в аукционе принимают до 8 февраля. Итоги подведут 10 февраля.