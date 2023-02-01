На капремонт памятника культуры и выявленных ОКН в Уфе направят до 58 млн рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» на аукционе 13 февраля выберет подрядчика капремонта трех памятников культуры в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 58,64 млн руб., он будет оплачен за счет взносов собственников квартир.

Работы необходимо завершить до 21 ноября. Подрядчик должен отремонтировать памятник культуры по улице Ленина, 26 (Здание Башпотребсоюза) и выявленные объекты культурного наследия на улице Ленина, 9/11 и на Первомайской, 28.

Ремонт фасада семиэтажного здания Башпотребсоюза обойдется в 34,59 млн руб., фасада пятиэтажного здания на улице Ленина, 9/11 — в 10,6 млн руб., крыши пятиэтажки на Первомайской улице — в 13,45 млн руб.

Майя Иванова

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