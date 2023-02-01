Мэрия Уфы разрешила высотное строительство в исторической части города

Администрация Уфы предоставила разрешение министерству земельных и имущественных отношений Башкирии на использование участка площадью 31,5 тыс. кв. м на улице Маркса 63/1 под высотную жилую застройку. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Кадастровая стоимость участка, находящегося в республиканской собственности, составляет около 128 млн руб. Ранее на участке располагался двухэтажный барак, который был снесен летом прошлого года. В годы Великой Отечественной войны в здании размещалось Севастопольское училище зенитной артиллерии.

В пресс-службе минземимущества республики «Ъ-Уфа» сообщили, что «прорабатывается вопрос по вовлечению участка с видом разрешенного использования для многоэтажного строительства в хозяйственный оборот».

Влада Шипилова

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