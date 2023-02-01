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Число вакансий в сфере автобизнеса на «Авито» в Челябинске выросло на 7%

В 2022 году количество вакансий в сфере автомобильного бизнеса на «Авито» в Челябинске выросло на 7% по сравнению с 2021 годом. Медианная зарплата в отрасли при этом увеличилась на 20%, до 60 тыс. руб. Об этом в своем исследовании сообщает «Авито. Работа».

Почти треть (29%) опубликованных на платформе в Челябинске вакансий в отрасли была ориентирована на таксистов — их медианная зарплата составила 92,3 тыс. руб. (+42% за год). 12% составила доля предложений о работе водителем с зарплатой 60 тыс. руб., 4% – дальнобойщиком с зарплатой 100 тыс. руб.

В целом по стране в 2022 году число вакансий в сфере автомобильного бизнеса по сравнению с 2021-м выросло на 15%, до более чем 300 тыс. Вырос спрос на водителей, специалистов для сервисных работ и административный персонал — менеджеров по продажам, приемщиков автомобилей и операторов колл-центров.

«Тренды ушедшего года стимулируют развитие ниши сервисных работ: автослесарей искали на 10% чаще, востребованность автоэлектриков выросла на 30%. Также дилерские центры активно ищут сотрудников, способных усилить продажи и выкуп автомобилей», — отмечает управляющий директор «Авито. Работы» Артем Кумпель.

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