Алтайские художники требуют от мэрии Бийска оплатить изготовление новогодних ледовых скульптур

Художники из Алтайского края заявили, что мэрия Бийска задолжала им за работы по изготовлению новогодних ледовых скульптур около 800 тыс. руб. Работы местные власти приняли еще в конце декабря прошлого года. Однако заказчик - управление ЖКХ города - якобы до сих пор не рассчиталось по договору, рассказал «Ъ-Сибирь» скульптор Павел Коробейников.

«Договор был заключен еще в начале декабря, был исполнен в конце декабря прошлого года, однако мы – восемь художников, создающих ледовые композиции к новому году до сих пор не получили половину суммы за проделанную работу», - добавил художник.

В мэрии «Ъ-Сибирь» сообщили, что ситуация между заказчиком и художниками-мастерами, которые занимались возведением ледовых фигур, находится на контроле в правовом отделе администрации Бийска. «И визуально, и с эстетической точки зрения работы бригадой выполнены и здесь заказчик солидарен с жителями города, но работы выполнены в меньшем объеме от заявленных в договоре. Уверены, что вопрос в ближайшее время будет урегулирован к удовлетворенности обеих сторон», - рассказали в пресс-службе администрации.

Всего, по словам Павла Коробейникова, он с командой мастеров создал более 11 полномасштабных ледовых скульптур. В их числе снегурочка, Дед Мазай с зайцами, фигуры по мотивам русских былин и культурных достопримечательностей Бийска.

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Лолита Белова